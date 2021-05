Bleach: Tite Kubo rivela le sue serie preferite!

Recentemente tornato alla ribalta anche in Italia, dove è arrivato per la prima volta in traduzione su Amazon Prime Video grazie a Dynit, Bleach (qui potete riscoprire l’opera con noi) è stato uno dei maggiori successi nella storia di Weekly Shonen Jump. Nel panorama, vasto e variegato, delle serie che hanno affollato le pagine della rivista di Shueisha, l’opera di Tite Kubo è sicuramente stata una delle più apprezzate dai fan, come dimostra il seguito che Ichigo e i suoi compagni continuano ad avere ad anni dal loro esordio cartaceo.

Tite Kubo, inoltre, è tornato di recente sulle pagine di Weekly Shonen Jump grazie a Burn the Witch, che di Bleach è uno spin off. L’autore è molto attivo anche sui social, dove non perde occasione di condividere opinioni e novità con i suoi ammiratori, e soprattutto sul suo Tite Kubo Fan Club, un sito dove spesso l’autore si presta a delle sessioni di Q&A abbastanza intense.

Nel più recente di questi Q&A, Kubo ha risposto a un fan che gli chiedeva quali fossero le sue tre serie preferite tra quelle attualmente serializzate da Weekly Shonen Jump, e ne è venuta fuori una lista molto interessante. Il mangaka ha infatti affermato che le sue tre opere preferite al momento sono Undead Unluck, Sakamoto Days e High School Family.

Undead Unluck, opera di Yoshifumi Tozuka, è un manga che segue le vicende di Undead (alias Andy) e di Unluck (Fuuko Izumo) che ricevono delle missioni, in qualità di Annullatori, dal libro chiamato Apocalisse. Serializzato da circa un anno, il manga sta conoscendo un successo crescente in Giappone.

Sakamoto Days di Yuto Suzuki, invece, punta tutto sull’improbabile storia di un assassino su commissione che, dopo essersi ritirato, cerca di mandare avanti la sua famiglia e un negozio, anche quando viene perseguitato dal suo passato.

High School Family, di Kokosei Kazoku e Ryo Nakama, vede come protagonista Kotaro, uno studente delle superiori, che scopre che tutti gli altri membri della sua famiglia stanno frequentando la sua stessa scuola…