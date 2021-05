Berserk: un fan immagina il suo series finale

Kentaro Miura è riuscito a creare, nel corso degli anni, un capolavoro con pochi rivali nel mondo del manga e degli anime, raccontandoci la storia sanguinosa di Guts, Griffith, Casca e della Squadra dei Falchi. Berserk si è guadagnata un seguito di fan davvero appassionatissimi, così fedeli da saper aspettare con pazienza durante le lunghe pause tra un capitolo e l’altro fatte da Miura, e l’assenza di notizie su una nuova stagione della serie animata, che latita ormai dal 2017.

Nel manga, Guts e i suoi compagni che sono recentemente entrati nel mondo delle fate, e qui hanno potuto riportare indietro Casca dal mondo della follia, anche se l’ormai ex capitano dei Falchi risente ancora dei devastanti eventi dell’Eclissi. Intanto Griffith continua la sua devastante marcia per dominare il mondo, a capo di una nuova Squadra dei Falchi che unisce umani e demoni. I fan però stanno iniziando a chiedersi se saranno mai in grado di vedere la fine dell’amato manga.

Nel dubbio, l’utente Reddit Timmortal, un animatore, ha deciso di realizzarsi da solo il suo finale (che potete vedere in fondo all’articolo), animando una scena divertentissima, in cui possiamo vedere Guts rendere a Griffith tutto il dolore causato negli anni a lui e a Casca.

Tanta disperazione potrebbe essere però prematura, in quanto Miura, sembra sottintendere che Guts sia arrivato alla fine della sua avventura. L’ultimo capitolo si è concentrato sulle origini dell’armatura Berserk, e i fan sperano che nei prossimi capitoli Miura riveli alcuni dei segreti più profondi della serie e arrivi alla conclusione.

Per quanto riguarda la serie anime invece, ci sono stati molti report in passato, e sembra proprio che Powerhouse Animation Studios, lo studio d’animazione che ha creato Castlevania, la serie originale Netflix, sia pronta a immergersi nel mondo orrorifico creato da Kentaro Miura, come dimostrerebbero gli easter egg dedicati a Berserk all’interno del trailer della quarta stagione di Castlevania.