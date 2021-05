My Hero Academia: Horikoshi celebra Iida

La quinta stagione di My Hero Academia si trova nel pieno dell’arco narrativo dell’Addestramento Congiunto, durante il quale gli studenti della 1-A e della 1-B sono stati messi gli uni contro gli altri per testare i loro miglioramenti. Dopo le prime due sfide, che si sono concluse con una vittoria per parte, è ora giunto il momento del terzo gruppo, che ha visto l’impegno di due degli studenti miglior della 1-A, Shoto Todoroki e soprattutto Tenya Iida, contro il gruppo degli studenti della sezione B composto, tra gli altri da Tetsutetsu Tetsutetsu e da Pony Tsunotori.

I due ragazzi si ritrovano a subire una estrema pressione, ma sembrano pronti a dare tutto pur di mettersi in tasca la vittoria. E in particolare Iida, che ha scatenato il suo nuovo potere proprio durante l’ultimo episodio. Kohei Horikoshi ha deciso dunque di onorare il suo eroe velocista con un nuovo schizzo, pubblicato sul suo profilo Twitter personale (che potete vedere in calce all’articolo).

Abbiamo dunque scoperto il nuovo potenziale di Iida che, attraverso un doloroso procedimento, è riuscito a migliorare il suo Quirk, rimuovendo le marmitte sui suoi polpacci cosicché potessero ricrescere più forti e garantirgli un upgrade, il Recipro Turbo. Come risultato, Iida è in grado di correre più velocemente e più a lungo.

Insomma, mentre la saga di Horikoshi continua, i nostri eroi guadagnano sempre più incredibili potenzialmenti e power up che li rendono sempre più temibili e devastanti. Questo nuovo power up di Iida si rivelerà sicuramente fondamentale nei prossimi episodi di My Hero Academia!