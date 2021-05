My Hero Academia: arriva una fanart di Ochaco con il One For All!

My Hero Academia è una delle serie più in vista di Weekly Shonen Jump, e si è guadagnata un seguito impressionante di fan in giro per il mondo. Attualmente sulla cresta dell’onda anche grazie alla quinta stagione dell’anime, curata dallo studio d’animazione Bones e attualmente in onda in Giappone (e su Crunchyroll).

Incentrata intorno al giovane Izuku Midoriya e al suo sogno di diventare il più grande degli eroi, la serie di Kohei Horikoshi ha svelato fin da subito la particolarissima essenza del One For All, l’unico Quirk in grado di essere trasmesso da un portatore al successivo, per essere migliorato e raffinato e contribuire infine a sconfiggere il famigerato All For One.

Durante i capitoli del manga di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ci ha messo di fronte tutti i portatori del One For All, compresi, ovviamente, All Might e Nana Shimura, ma attraverso il film My Hero Academia Heroes Rising il mangaka ci ha anche dato un breve esempio dell’aspetto e del potere che avrebbe assunto Katsuki Bakugo se ad ereditare il One For All fosse stato lui e non Izuku.

Ora un fan, l’artista che risponde al profilo Twitter di @deb_amm, ha deciso di regalarci una fanart nella quale immagina la stessa cosa, ma con protagonista Ochaco Uraraka, l’inseparabile amica di Deku (e, ormai è confermato, suo interesse romantico) dotata del Quirk Zero Gravity.

Il One For All sta per svelare tutti i suoi misteri nelle nuove puntate dell’anime, e presto Izuku scoprirà quanto sia complesso e potente questo Quirk indomabile che ha ereditato dall’eroe numero 1, il simbolo della pace All Might.

E dunque come sarebbe stata Uraraka se avesse ottenuto il One For All? Nella visione di @deb_amm la nostra fragile eroina avrebbe aggiunto la potenza spaventosa del Quirk di All Might al suo Zero Gravity, diventando capace di sollevare pesi davvero enormi per poterli scagliare sugli avversari. Chissà che un giorno questa fanart non possa diventare lo spunto per una svolta nella trama di My Hero Academia.