Dragonball Super: ecco le anticipazioni del capitolo 72!

Il capitolo 72 di Dragonball Super è pronto a entrare nel vivo dell’arco narrativo di Granolla il Sopravvissuto, dando inizio allo scontro tra Goku e Vegeta e il temibile villain in cerca di vendetta per il destino del suo pianeta. Anche se ultimamente tutta l’attenzione è stata calamitata dall’annuncio del nuovo film (a cui Toriyama collaborerà direttamente), il manga prosegue alacremente, ed è pronto a entrare nel vivo.

Dopo un capitolo 71 che si era concluso con la certezza che i nostri Saiyan avrebbero presto incontrato Granolla sul pianeta Cereal, e le primissime bozze condivise online (in particolare dall’utente Twitter @Herms98) sembrano garantire che questo incontro avverrà e che sarà pirotecnico.

Non appena sbarcati sul pianeta infatti, Goku e Vegeta non riusciranno a sentire la presenza del loro avversario e, supponendo che egli stia sopprimendo la sua aura, si avvieranno in volo per cercarlo, con il solo risultato di essere accolti da una serie di onde d’energia lanciate da Granolla, che i due sono a malapena in grado di schivare.

Il cacciatore di taglie, del resto, aveva saputo in anticipo dell’arrivo dei due Saiyan, ed è stato in grado di creare una trappola per prenderli di sorpresa non appena giunti sul pianeta. Preciso come un cecchino, in grado di sopprimere la propria aura, Granolla sombra voler colpire Goku e Vegeta da lontano. Ma questa potrebbe non essere la sola imboscata messa in atto dal cacciatore di taglie per fermare i due Saiyan.

Se Granolla ha altri piani però possiamo scoprirlo soltanto nel prossimonumero di Dragonball Super.