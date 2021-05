Pokemon Presents: la prossima data è fissata per inizio giugno, rumor

I prossimi Pokemon Presents arriveranno all’inizio di giugno. Il Direct, secondo il leaker noto come Kelios, rivelerà le date di uscita sia di Pokemon Unite che di Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente. Entrambi i giochi, sono già stati annunciati in precedenza, anche se non è stata ancora confermata alcuna data di lancio ufficiale.

Pokemon Unite, un MOBA per Switch, iOS e Android, è stato annunciato per la prima volta nel giugno 2020 durante uno streaming di Pokemon Presents. La prima closed beta del gioco è stata ospitata per i giocatori cinesi alla fine del 2020, mentre una seconda closed beta si è tenuta in Canada lo scorso febbraio. Il gioco sarà caratterizzato da un cross play tra Switch e piattaforme mobili. Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente, sono i prossimi remake di IV generazione per Switch, sono stati annunciati ufficialmente il 26 febbraio 2021 durante il 25th Annivessary Pokemon Presents Live stream. Diamante Lucente e Perla Splendente sono stati sviluppati da ILCA e sono i primi giochi Pokemon principali non sviluppati direttamente da Game Freak, anche se lo studio supervisionerà lo sviluppo. I remake di IV° generazione, presentano lo stesso stile di gioco top-down dei titoli classici, ma con una grafica aggiornata per Nintendo Switch. Durante il 25 ° anniversario dei Pokemon, tramite il Pokemon Presents di febbraio, la The Pokemon Company ha anche rivelato un nuovo titolo open world chiamato Pokemon Legends: Arceus, che dovrebbe uscire a inizio 2022. L’open world Pokemon RPG sarà il primo per Game Freak dopo la reazione positiva al aree selvagge più aperte presenti in Pokemon Spada & Pokemon Scudo.

l 30 aprile è stato lanciato il New Pokemon Snap su Switch, acclamato dalla critica e con vendite impressionanti. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Continuate a seguirci, per maggiori informazioni.