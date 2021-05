Omen: è questo il titolo della nuova IP di Arkane?

All’inizio di quest’anno, vari annunci di lavoro suggerivano che il team di Austin di Arkane Studios, noto per lavori come Prey e Dishonored, stesse lavorando ad una nuova IP fantasy. Tuttavia, il progetto ha continuato a rimanere avvolto dal silenzio e dal mistero, almeno fino ad oggi… Ed i nuovi dettagli che sono emersi, oltre a fornirci informazioni sui potenziali contenuti e sul presunto titolo (Omen), lascerebbero intendere tra le altre cose che la data d’uscita non è poi così lontana come sembra.

La scintilla che ha acceso il fuoco di questi rumors è scaturita da ResetEra, per poi giungere alla condivisione su Twitter grazie all’account di Xbox News. Stando a quanto riportato, la nuova IP di Arkane Studios avrebbe come titolo – provvisorio – Omen e dovrebbe essere caratterizzata dalla presenza di vampiri. Per quanto riguarda l’uscita, un target indicherebbe come suo periodo di lancio la primavera 2022, motivo per cui verrà presumibilmente rivelato all’E3 2021 che si terrà tra meno di un mese, magari con un trailer CGI.

Ovviamente occorre prendere queste notizie con la dovuta cautela, visto che al momento niente di tutto ciò è stato provato né tantomeno confermato dallo studio in questione. D’altro canto, a breve avremo modo di verificare la veridicità o meno di queste voci, visto che ormai all’E3 manca davvero poco. Ad ogni modo, state certi che noi di GamesVillage.it vi terremo aggiornati!.