Crash Bandicoot: nuovo progetto in cantiere?

Quando “Canadian Guy Eh”, persona molto informata sui fatti di casa Crash Bandicoot parla, abbiamo imparato che bisogna drizzare le orecchie. Tramite Twitter, il nostro è intervenuto per sollevare una questione molto importante. Nel corso di un’intervista, i doppiatori di Crash e Neo Cortex hanno affermato di essere impegnati in un nuovo progetto, probabilmente legato al franchise di Activision. Di seguito le affermazioni dell’insider.

“Ricordate, questo potrebbe NON essere un “GIOCO” di Crash. Ma questo è un “PRODOTTO” di Crash. Potrebbe essere Wumpa League, il sequel di Crash Team Racing, un divertente cameo in Spyro 4, Crash in Smash, il fumetto di Crash, l’inizio di Crash 5. Ci sono un NUMERO di cose che potrebbero essere.”

Canadian Guy Eh ha di fatto evidenziato varie ipotesi. Le più interessanti sono senza ombra di dubbio un nuovo titolo kart-racing, Crash e Cortex in Super Smash Bros. Ultimate o l’inizio dei lavori del sequel di Crash 4. Anche il crossover con Spyro in un nuovo capitolo della serie del draghetto viola potrebbe essere un’ipotesi molto affasciante. Al momento però, di ufficiale non c’è praticamente nulla.

Him and Lex are working together on a new project… That may or may not be crash Bandicoot related

Crash Bandicoot's voice actor just posted this on Instagram.

Remember, this might NOT be a Crash "GAME". But this is a Crash "PRODUCT".

It could be wumpa league, crash team racing sequel, a funny cameo in Spyro 4, crash in smash, the crash cartoon, the beginnings of Crash 5. There's a NUMBER of things this could be

We'll wait and see

