Starfield: secondo Jeff Grubb, sarà un’esclusiva Xbox e PC

Nell’ultimo periodo ci siamo ritrovati spesso a parlare di Starfield, il nuovo progetto originale a cui sta lavorando il team di Bethesda. Tra i tanti misteri ancora irrisolti che circondano il titolo (a cui abbiamo potuto dare una prima occhiata grazie ad alcune immagini trapelate in rete), uno dei più discussi è quello su quale piattaforma uscirà. Come ben sappiamo, adesso Bethesda è di proprietà di Microsoft, pertanto la domanda che serpeggia soprattutto tra i giocatori PlayStation è una sola: c’è la possibilità che questo nuovo RPG sci-fi raggiunga anche la console di Sony?

A tentare di dare una risposta è stato il noto – e discusso – giornalista Jeff Grubb, il quale su Twitter ha affermato, in tono da sentenza, che Starfield sarà un’esclusiva Xbox e PC, e che è lui stesso a confermarlo. Resta da vedere se il gioco alla fine sarà cross-gen (come è probabile che sia), ma se ci basiamo sulle parole del giornalista, un lacio su PlayStation è fuori discussione. D’altro canto, ciò non dovrebbe sorprendere più di tanto, vista l’ingente somma che Microsoft ha sborsato per l’acquisizione di Bethesda: è dunque normale che vogliano far arrivare esclusivamente sulle proprie piattaforme i titoli del celebre team.

Al momento non è stata comunicata alcuna data di lancio per Starfield, ma alcuni report suggeriscono che riceverà una presentazione all’E3 2021 del mese prossimo e che i piani di Microsoft siano quelli di far uscire il gioco a fine anno, durante il periodo delle feste. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati!