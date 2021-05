Snake Eyes: debutta il primo trailer del film

Come anticipato, la Paramount Pictures ha diffuso in rete – in occasione degli MTV Movie & TV Awards – il primo trailer ufficiale di Snake Eyes: G.I. Joe Origins, reboot cinematografico del personaggio della HASBRO e della saga dei G.I. Joe diretto da Robert Schwentke.

Henry Golding interpreterà il personaggio principale in un film che promette di scavare a fondo nella storia di origini di Snake Eyes. Prodotto da Lorenzo di Bonaventura, la pellicola vedrà nel cast anche Andrew Koji nel ruolo di Storm Shadow, Ursula Corbero in quelli della Baronessa, Samara Weaving come Scarlett, Iko Uwais nel ruolo di Hard Master e Peter Mensah in quelli di Blind Master. Oltre a loro anche Haruka Abe, Takehiro Hira e Steven Allerick.

A livello cinematografico, Snake Eyes è stato interpretato da Ray Park nei precedenti G.I. Joe – La nascita dei Cobra e G.I. Joe – La Vendetta. Paramount continua ad essere interessata all’universo dei G.I. Joe, sia al cinema che in tv, ed otre a questo prequel sono in fase di sviluppo svariati progetti incentrati sul franchise. Qui sotto trovate il trailer insieme ad una featurette; il film debutterà il 23 luglio nei cinema.