Loki incontra l’Agente Mobius nella prima clip dalla serie tv

Nel Marvel Cinematic Universe ‘classico’ Loki, interpretato da Tom Hiddleston, è stato ucciso da Thanos proprio durante gli eventi di Avengers: Infinity War. Ma poi è arrivato Avengers: Endgame e, in una sequenza, i nostri tornano indietro nel tempo, nella New York del 2012, per recuperare alcune Gemme dell’Infinito.

E’ qui che il Loki di quella linea temporale del 2012, appena catturato dai Vendicatori post-battaglia di New York, afferra il Tesseract e fugge via, alterando – per l’appunto – quella linea temporale per sempre. Dove sarà finito? Ce lo spiega questa nuova serie tv dei Marvel Studios, in arrivo dal 9 giugno su Disney+, in cui quella versione di Loki che non ha ancora affrontato gli eventi di Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok ed il già citato Infinity War, dovrà affrontare un nemico forse più temibile: la Time Variant Authority, polizia del tempo che ha una missione ben più grossa di lui da affidargli.

In questa clip, che trovate qui sotto, Loki incontra l’Agente Mobius della TVA, interpretato da Owen Wilson. Nel cast troveremo anche Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Sasha Lane, Erika Coleman e Richard E. Grant. Sviluppato da Michael Waldron, lo show è diretto da Kate Herron.