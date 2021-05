Story of Seasons Mobile si mostra in un trailer

Annunciato per la prima volta nel marzo 2019, Story of Seasons Mobile ci è sembrato allettante fin da subito, visto che non c’era ancora una versione mobile nella serie principale. Finalmente, a distanza di due anni, il gioco simulatore di vita agreste – frutto della collaborazione tra Marvelous, Tencent Games e NeXT Studios – si mostra in un nuovo trailer, che ci permette di dare uno sguardo al gameplay e ad alcuni elementi della storia.

Il filmato (che potete trovare in calce all’articolo) si apre su una giovane ragazza che è appena scesa da un treno per avventurarsi in un nuovo viaggio nel luogo chiamato Xingulo Town. L’attenzione si sposta poi su alcuni aspetti del gameplay, come la possibilità di abbattere alberi per ottenere dei materiali, pescare, raccogliere le risorse dagli animali della fattoria, seminare i campi per la raccolta e molto altro ancora. In linea con l’elemento “stagionale” a cui si fa riferimento nel titolo della serie, viene mostrato anche il ciclo giorno-notte, dove il personaggio è persino intento ad ammirare le stelle.

Certamente sembra molto interessante, e non vediamo l’ora di provarlo. E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Vi ricordiamo che Story of Seasons Mobileè attualmente in sviluppo per iOS e Android, ma al momento non è stata ancora comunicata una data d’uscita. Nel frattempo, date un’occhiata al nostro editoriale su The Last of Us Remake.