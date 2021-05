Genshin Impact: nuovo trailer su Eula e abilità del personaggio

MiHoYo ha lanciato a fine aprile l’aggiornamento 1.5 di Genshin Impact, insieme alla versione per PlayStation 5 e ha introdotto il sistema abitativo (housing system) e due nuovi personaggi, Eula, un Cryo cinque stelle, e Yanfei, un Pyro quattro stelle.

Eula è il nuovo personaggio a 5 stelle che si è unito a Genshin Impact con il banner che sarà disponibile dal 18 maggio. Nel frattempo, miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer che mostra le sue abilità. Tuttavia, non si tratta solo delle sue abilità con la spada: Eula ha anche esperienza nella danza. Il suo attacco normale esegue fino a cinque colpi consecutivi e il suo attacco caricato consuma la resistenza nel tempo per eseguire tagli continui. Termina con un attacco più potente. L’abilità elementale di Eula viene chiamata Icetide Vortex e include le seguenti abilità:

Press:

Attacca rapidamente e infligge Cryo DMG.

Eula ottiene uno stack di Grimheart che si accumula fino a due volte dopo aver colpito gli avversari. Possono essere ottenute solo una volta ogni 0,3 secondi

Grimheart:

Aumenta la resistenza di Eula e il DEF

Hold:

Brandendo la sua spada, Eula si lancia in avanti, infliggendo danno da AoE Cryo agli avversari di fronte a lei, consumando tutti i Grimheart.

Ogni Grimheart verrà convertita in un marchio Icewhirl che infligge Cryo DMG agli avversari vicini, diminuendo le loro RES fisiche e Cryo RES.

Di seguito troverate i suoi talenti passivi:

Aristocratic Introspection:

Quando Eula crea i Materiali per i Talenti dei personaggi, ha una probabilità del 10% di ricevere il doppio del prodotto.

Roiling Rime:

Se due cariche di Grimheart vengono consumate usando la modalità Hold Vortex Icetide, verrà creato un Lightfall Sword Remnant che colpirà immediatamente, causando il 50% del DAN fisico di base causato da una Lightfall Sword creata dall’illuminazione glaciale.

Wellspring of War-Lust:

Quando gli attacchi normali di Eula ottengono CRIT, il CD di Icetide Vortex verrà ridotto di 0,3 secondi. Questo effetto può verificarsi una volta ogni 0,1 secondi.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.