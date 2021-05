MTV Movie & TV Awards 2021: ecco i vincitori

Si è tenuta la cerimonia di premiazione degli MTV Movie & TV Awards 2021. Come sempre, grazie anche a Variety, siamo in grado di fornirvi tutta la lista dei vincitori di questo premio organizzato da MTV.

Miglior film: Tua per Sempre

Miglior serie tv: WandaVision

Miglior performance di un attore in un film: Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Miglior performance di un attore in una serie tv: Elizabeth Olsen, WandaVision

Miglior eroe: Anthony Mackie, The Falcon and the Winter Soldier

Miglior bacio: Chase Stokes & Madelyn Cline, Outer Banks

Miglior performance comica: Leslie Jones, Il Principe Cerca Figlio

Miglior cattivo: Kathryn Hahn, WandaVision

Miglior nuova performance: Regé-Jean Page, Bridgerton

Miglior combattimento: Wanda vs. Agatha, WandaVision

Miglior performance in un film o serie spaventosa: Victoria Pedretti, The Haunting of Bly Manor

Miglior coppia sullo schermo: Anthony Mackie & Sebastian Stan, The Falcon and the Winter Soldier

Miglior momento musicale: “Edge of Great,” Julie and the Phantoms

MTV Generation Award: Scarlett Johansson

Comedic Genius Award: Sacha Baron Cohen