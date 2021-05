One Piece Project Fighter: il nuovo mobile game sviluppato da Tencent

Tencent Games ha annunciato Project: Fighter, un nuovo titolo di combattimento per dispositivi mobile, ispirato a One Piece, durante la loro conferenza annuale sui giochi. Con un sito web ufficiale (che puoi trovare qui), il gioco è in fase di sviluppo da More Fun Studios ed è autorizzato da Bandai Namco Entertainment. Segnalato per la prima volta dall’analista di videogiochi Daniel Ahmad. One Piece è senza dubbio una delle serie anime e manga più popolari del pianeta. Milioni di fan da tutto il mondo sono legati alla serie sin dalla loro infanzia. Project Fighter, è un titolo provvisorio e More fun Studios, lo studio di sviluppo di giochi interno di Tencent con sede a Shenzhen, sta sviluppando il gioco mobile. Il progetto è autorizzato da Bandai Namco.

Il gameplay trailer di Project: Fighter presenta una varietà di personaggi di One Piece in un picchiaduro a scorrimento laterale, con i tipici controlli del joystick virtuale, un pulsante di attacco, quelli che sembrano essere altri tre slot di abilità e un’abilità aggiuntiva. Probabilmente è un pulsante di schivata, ma considerando che non viene sempre visualizzato nel trailer di anteprima, potrebbe invece essere qualcos’altro. Le super mosse non deludono le aspettative dei fan. Oltre a ciò, possiamo vedere personaggi come Monkey D. Rufy, Nami e Zoro che mostrano alcune mosse incredibili. Il gioco avrà probabilmente PVP (Player Vs Player), anche se dovremo attendere la conferma ufficiale per questa modalità, così come le informazioni sul fatto che il gioco stia adattando un arco particolare o presenterà una storia per lo più originale, e quale sarà il suo nome finale.

Come Ahmad ha menzionato nel suo tweet, il gioco di combattimento mobile Project Fighter sarà inizialmente lanciato in Cina. Sfortunatamente, non abbiamo alcuna finestra temporale ufficiale per il lancio globale del titolo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.