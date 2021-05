Guilty Gear Strive: pubblicato lo story trailer

Come era stano preannunciato, oggi è stato pubblicato il nuovo story trailer (che potete trovare in calce all’articolo) di Guilty Gear Strive. Finalmente abbiamo l’opportunità di ricavare qualche informazione su come si svolgerà la Modalità Storia del gioco di Arc System Works. Il video dai toni molto epici è ricco di spoiler, dunque se non volete rovinarvi alcuna sorpresa meglio non guardarlo. Quello che possiamo dirvi è che vengono anche mostrati i diversi personaggi inclusi nel roster, tra cui Ky Kiske e Leo Whitefang, e viene fatto intendere che molti archi narrativi iniziati e proseguiti nei capitoli precedenti della serie troveranno finalmente una degna conclusione. Inoltre, è stato reso noto il cast vocale inglese, che vi riportiamo qui di seguito.

Sol Badguy (doppiato da David Forseth)

Zato = 1 (doppiato da Matthew Mercer)

Chipp Zanuff (doppiato da Ed Bosco)

Nagoriyuki (doppiato da Evan Michael Lee)

Anji Mito (doppiato da Kae Min)

Leo Whitefang (doppiato da Jamieson Price)

Ky Kiske (doppiato da Sean Chiplock)

Potemkin (doppiato da Armen Taylor)

Axl Low (doppiato da Alexander Gross)

Vernon (doppiato da Anthony Alabi)

Faust (doppiato da Kaiji Tang)

May (doppiato da Eden Riegel)

I-No (doppiato da Amber Lee Connors)

Millia Rage (doppiato da Tara Platt)

Giovanna (doppiata da Lilimar)

Ramlethal Valentine (doppiato da Laura Stahl)

Asuka (doppiato da Derek Stephen Prince)

Gabriel (doppiato da Richard Epcar)

Aria (doppiata da Nicole Tompkins)

Erica (doppiata da Sarah Williams)

Goldlewis (doppiato da Steve Barr)

Vi ricordiamo che Guilty Gear Strive uscirà l’11 giugno su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Per i possessori della Deluxe Edition e della Ultimate Edition è previsto un accesso anticipato a partire dall’8 giugno. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati!