The Pegasus Dream Tour: in arrivo il 24 giugno per mobile

The Pegasus Dream Tour , il gioco ufficiale delle Para Olimpiadi sviluppato dallo studio JP Games guidato da Hajime Tabata, verrà lanciato per mobile il 24 giugno come titolo free-to-play con acquisti in-app, ha annunciato lo sviluppatore . La preregistrazione è attualmente disponibile tramite Google Play . Di seguito una panoramica del gioco:

The Pegasus Dream Tour è un RPG game che si svolge all’interno di Pegasus City, una città virtuale online che sostiene i valori di diversità e inclusione di IPC e in cui l’individualità di ogni persona è rispettata. Questa città di Pegasus ultra positiva ed energica funge anche da banco di prova per costruire il futuro ideale. Il gioco mira a consentire a persone di tutto il mondo di godersi le Para Olimpiadi in modo innovativo, consentendo loro di riunirsi all’interno di Pegasus City con gli amici in un momento in cui, durante la situazione attuale, visitare gli impianti sportivi reali è fisicamente difficile.

Crea il tuo avatar, chiamato Mine, i cui volti vengono generati sulla base di immagini selfie scattate dal tuo smartphone, e allena la tua Mine alla grandezza come para-atleta all’interno della città. I giocatori possono dotarsi di protesi di braccia, gambe e sedie a rotelle e allenarsi in una serie di para-sport. The Mine può stringere nuove relazioni con altri avatar vagando liberamente per la città e partecipando a una varietà di tornei.

Il gioco mira a consentire alle persone di godersi le Para Olimpiadi in modo innovativo, consentendo loro di riunirsi all’interno di Pegasus City con gli amici durante la situazione attuale quando visitare i luoghi sportivi reali è fisicamente difficile. I giocatori possono allenarsi in una serie di para-sport tra cui lo sport con la palla di precisione, il calcio a cinque, l’atletica, il basket in carrozzina e partecipare a tornei online.

Doraemon come mascotte ufficiale di Pegasus City

Pegasus City sarà governata dal sindaco della città e dal presidente dell’IPC, Andrew Parsons, e uno dei personaggi più iconici del Giappone, Doraemon, servirà come vice sindaco di Pegasus City. Doraemon apparirà nel gioco per guidare i giocatori in giro per Pegasus City e saranno presenti anche i suoi gadget segreti.