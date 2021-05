Mario Golf Super Rush: pubblicato un nuovo trailer

Nintendo ha appena pubblicato un nuovo trailer di Mario Golf Super Rush, prossimo capitolo della serie golfistica con i personaggi dell’universo di Mario. Il filmato fa una panoramica del gioco, e mostra le diverse caratteristiche: dai tiri a effetto, al backspin, l’influenza dei pendii sulla traiettoria e i vari strumenti per studiare al meglio le buche. Viene poi mostrata la possibilità di utilizzare il joy-con come fosse una vera mazza da golf. Ci saranno 16 personaggi, ognuno con caratteristiche uniche. Il multiplayer è fino a 4 giocatori sia in locale che online. Le buche vanno da campi standard ad altre ricche di ostacoli, ispirate al Regno dei funghi.

Arriva poi la nuova modalità Speed Golf in cui, dopo aver colpito la pallina, bisogna correre con il proprio personaggio e finire la buca prima degli avversari, con oggetti e ostacoli sparsi per la pista; ogni personaggio ha un suo scatto speciale, e un tiro speciale. La Battaglia Golf è invece una versione ancora più frenetica dello Speed Golf, con nove buche in gioco contemporaneamente. Il filmato termina con l’Avventura golf, in cui giocare con un Mii, fare sfide di vario tipo, guadagnare esperienza e migliorarne le caratteristiche

Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che Mario Golf Super Rush arriverà su Nintendo Switch il 25 giugno. Qualora lo vogliate, vi consigliamo di dare una letta alla nostra anteprima.

Gli annuncio principali includono:

· Vari stili di gioco:

Semplicità dei controlli: la facilità di controllo dei pulsanti lo rendono facile sia per i nuovi giocatori che per i professionisti esperti. È semplice sia prendere la mira, che scegliere la forza del tiro che far volare la palla. Inoltre, è possibile utilizzare i controlli di movimento tenendo in mano un controller Joy-Con come se fosse una mazza da golf.

Strumenti utili: curvare un tiro è una tecnica efficace per evitare pericoli e la rotazione della palla influisce sul modo in cui rotola dopo l’atterraggio. Diverse funzioni sono a disposizione per aiutare a padroneggiare la traiettoria, tra cui un indicatore di tiro che si adatta all’angolo del pendio e una scansione che rende più facile leggere il terreno.

Volti noti e gioco con famiglia e amici: I giocatori possono scegliere tra un cast di 16 personaggi del Regno dei Funghi, ognuno con diversi punti di forza e dotato delle proprie uniche mosse speciali. Pauline, Plakkoopa e Re Bob-omba debutteranno nella serie. I giocatori potranno affrontare il

fairway con un massimo di altri tre compagni, sia locale che online, in diverse modalità.

· Vari percorsi: Dai percorsi standard a quelli con pericoli speciali, ogni partita di golf è diversa. Il gioco offre una varietà di sei sontuose ambientazioni tra cui scegliere.

· Varie modalità:

Speed Golf: nella nuova frenetica modalità Speed Golf, i giocatori partono all’unisono e corrono lungo il percorso per essere i primi a mettere la palla in buca. È importante raccogliere oggetti per avere sempre piena energia ed evitare i vari pericoli del percorso mentre si corre verso la palla. I giocatori possono anche usare scatti e tiri speciali per far oscillare la vittoria a loro favore.

Battaglia Golf: in Battaglia Golf, una variante ancora più frenetica dello Speed Golf, sono in gioco nove buche contemporaneamente. Il primo giocatore a segnare tre buche ha diritto alla vittoria, quindi è fondamentale stare davanti agli avversari per non rischiare di perdere.

Golf Standard: in Golf Standard, ogni colpo conta e il punteggio più basso vince.

Avventura Golf: i giocatori solitari possono passare da principianti a professionisti quando iscrivono il loro personaggio Mii nel prestigioso country club in Avventura Golf. Mentre interagiscono con i noti personaggi del Regno dei Funghi, possono imparare a giocare e affrontare una serie di sfide. L’acquisizione di esperienza rende possibile far salire di livello il personaggio, che può quindi essere utilizzato nelle modalità multiplayer.