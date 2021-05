Classifica UK: Mass Effect Legendary Edition è in prima posizione

Come di consueto, sono stati aggiornati i dati settimanali di vendita del settore dei videogiochi per quanto riguarda il territorio del Regno Unito nella classifica UK, che nelle ultime settimane ha visto delle produzioni decisamente interessanti, in arrivo altre ancora nei prossimi giorni. Secondo quanto svelato recentemente, Mass Effect Legendary Edition, remastered contenete i primi 3 capitoli del gioco creati e sviluppati originariamente da BioWare, debutta in prima posizione.

Però, non è l’unica ad aver riscosso un gran successo tra i giocatori inglesi, difatti troviamo in seconda posizione Resident Evil Village, il nuovo capitolo della popolare e iconica saga horror con protagonista Ethan Winters. Mentre, ad aggiudicarsi la terza posizione abbiamo Spider-Man Miles Morales, il DLC standalone disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5. Per tutte le posizioni nella classifica UK, ve le lasciamo qui sotto:

Mass Effect: Legendary Edition Resident Evil Village Marvel’s Spider-Man: Miles Morales FIFA 21 Subnautica: Below Zero Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch) Mario Kart 8 Deluxe Super Mario 3D World + Bowser’s Fury New Pokemon Snap

Una classifica veramente niente male, che sarà destinata a cambiare con alcuni titoli che arriveranno nelle prossime settimane, come BioMutant, Knockout City, Rust Console Edition e tanti altri da scoprire in questo mese.