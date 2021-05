Immortals Fenyx Rising in offerta su Amazon

Ed ancora una volta torniamo a parlare di Immortals Fenyx Rising, action RPG targato Ubisoft disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC e Google Stadia. Ebbene, siamo venuti a conoscenza che Amazon ha messo il titolo ad uno sconto decisamente succoso e conveniente per coloro che non hanno ancora in possesso l’opera videoludica. Inoltre, non preoccupatevi: la maggior parte delle versioni è in promozione.

Ecco la descrizione ufficiale di Immortals Fenyx Rising: