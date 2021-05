Zzap! ritorna grazie all’Associazione Culturale Airons

A febbraio la notizia del ritorno della rivista Zzap! aveva sicuramente reso felici gli appassionati di gaming più nostalgici. Zzap! era infatti una rivista di videogiochi arrivata da noi nel 1984, versione italiana della britannica Zzap!64. A quasi trent’anni dalla sua chiusura come rivista (è proseguita online), torna ufficialmente grazie all’Assocazione Culturale Airons di Vigevano.

Il numero 0 da 16 pagine era stato infatti pubblicato gratuitamente proprio a febbraio. Con l’ottenimento dai detentori dei copyright (Fusion Retro Books e Oliver Frey) e dell’autorizzazione a usare nome e logo Zzap!, le intenzioni della redazione sono quelle di un magazine da 48 pagine con cadenza aperiodica, più o meno trimestrale, da 3-4 uscite all’anno.

Il numero 1 di Zzap! ha al suo interno trenta recensioni per Commodore 64, Amiga, Plus/4, MSX, Spectrum e altri ancora. In pieno stile nostalgia, non mancano rubriche, approfondimenti, le news e perfino la mitica Zzaposta!

Per ricevere la rivista bisogna pagare la tessera ufficiale nel negozio online (di 35 euro). 200 iscrizioni sul suolo nazionale garantiscono la stampa di questi 3-4 numeri annuali.

Come segnato proprio sul sito ufficiale, con il tesseramento annuale all’Associazione Culturale Airons di Vigevano i giocatori, entrando nel mondo del retrocomputing e retrogaming, avranno diritto a ricevere l’organo ufficiale dell’associazione: Zzap!, che viene pubblicato con cadenza aperiodica (3-4 numeri all’anno) e inviato a tutti gli associati. L’invio comincerà a partire dal primo numero pubblicato successivamente alla data di tesseramento. Alla scadenza dei 12 mesi la tessera dovrà essere rinnovata.

In redazione ci sono Paolo Besser e Davide Corrado (BovaByte), Nicola Morocutti, Danilo Dellafrana ed Emanuele Feronato.