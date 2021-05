Starfield: tanti dettagli di gameplay in un leak

Continuano a moltiplicarsi i leak in merito a Starfield. Il nuovo gioco di Bethesda è ancora lontano dal mostrarsi ufficialmente (nonostante la fuga di immagini appartenenti ad una build datata 2018) ma nonostante ciò continuano a emergere altre informazioni, tra cui alcuni dettagli di gameplay diffusi tramite Twitter.

Stando al nuovo leak, che purtroppo non possiamo bollare come affidabile o no, dunque vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze, Starfield è un’esperienza next gen di un gioco di ruolo. Bethesda si è affidata ad un nuovo motore graficato, che ha reworkato completemente le animazioni e le luci, rendendole più realistiche, così come l’intelligenza artificiale, costruita nuovamente da zero. Grazie agli SSD delle nuove console ci saranno molti più NPC in giro per la mappa e Microsoft sta lavorando con il team di sviluppo per offrire ancora più opportunità per i modder.

Per quanto riguarda i dettagli di gioco, nel prossimo gioco di casa Bethesda sarà possibile guidare le navicelle spaziali, amministrare la propria truppa spaziale, gestire e attaccare altre navicelle e infine sarà aggiunta anche la possibilità di salire le scale.

Al momento non c’è ancora una data di uscita per il nuovo gioco di Bethesda. Sapevate che secondo un noto insider il titolo sarà un’esclusiva di casa Microsoft, destinato ad arrivare solamente su Xbox Series S, Xbox Series X e Xbox Game Pass?