Danganronpa V3 Killing Harmony Anniversary Edition: annunciata la data d’uscita su mobile

Danganronpa, franchise conosciuto da tempo per la sua originalità, sta per espandersi ancora un volta grazie all’ultima uscita che avverrà tra pochi giorni con Danganronpa V3 Killing Harmony Anniversary Edition su mobile, precisamente su iOS e Android.

Ad annunciarlo è stata la società dietro lo sviluppo, Spike Chunsoft e arriverà il 26 maggio. Supporterà, inoltre, le lingue inglese, giapponese e cinese tradizionale per quanto concerne il sottotitolato; l’audio invece avrà solo l’inglese e il giapponese. Qui sotto trovate una breve descrizione di Danganronpa V3 Killing Harmony Anniversary Edition la quale, se da un lato risulterà inutile per i giocatori veterani, dall’altro sarà invece utilissima per coloro che giocheranno il titolo per la prima volta.

Un nuovo cast di 16 personaggi si ritrovano rapiti e imprigionati in una scuola. Dentro, alcuni uccideranno, alcuni moriranno e alcuni saranno puniti. Reimmagina ciò che pensavi fosse un’indagine ad alto rischio e frenetica mentre indaghi su casi di omicidio contorti e condanni i tuoi nuovi amici a morte.