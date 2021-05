Call of Duty Modern Warfare 3: la campagna arriva su PlayStation?

Call of Duty Modern Warfare 3 potrebbe arrivare su PlayStation 4 e PlayStation 5 a breve. Nel corso delle ultime ore, infatti, sul PlayStation Store è stato caricato un nuovo gioco, ancora non dichiarato, dal peso di circa 47GB. Ad una attenta analisi del database dello Store, però, appare chiaro come il publisher non sia altri che Activision.

Già da tempo i rumor su una eventuale rimasterizzazione della campagna single player di Call of Duty Modern Warfare 3 si sono cominciati a moltiplicare. E dopo la remaster del single player del secondo capitolo, ovvero Modern Warfare 2, ci sono diversi indizi che lascino pensare che sì, probabilmente anche il terzo capitolo della serie potrebbe ricevere un trattamento del genere. Molto probabilmente dunque il file caricato da Activision potrebbe essere proprio quello del gioco, anche considerando la certificazione per l’età rilasciata dall’ESRB, ovvero +17, il classico della serie first person shooter.

Ovviamente vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze. Il calendario di uscite di Activision però è completamente vuoto, dunque l’idea che la campagna rimasterizzata del vecchio Modern Warfare 3 possa essere effettivamente in dirittura d’arrivo inizia a prendere una forma decisamente realistica. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli, dunque continuate a seguire GamesVillage per non perdervi nessuna notizia in merito.