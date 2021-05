Aeterna Noctis: nuovo gameplay trailer del metroidvania

Il team Aeternum Game Studios ha condiviso, sulle pagine del PlayStation Blog, un nuovo teaser trailer del metroidvania Aeterna Noctis, con nuovi dettagli e confermando quando verrà lanciato su PC, Playstation 4, PlayStaion 5, Xbox One e Nintendo Switch: il 15 dicembre.

Il gioco è costruito su pilastri del genere: puzzle platform impegnativi e combattimenti frenetici. Nei panni del King of Darkness, il giocatore deve mettere alla prova le proprie abilità, come il teletrasporto lo scatto. Le abilità possono essere migliorate attraverso uno skill tree, scegliendo tra tre diversi percorsi: a distanza, corpo a corpo e magia, permettendo di personalizzare il proprio stile di gioco e utilizzando sei armi uniche e abilità.

Aeterna Noctis presenta 16 aree ampie e visivamente distinte, popolate da oltre 100 nemici diversi; un elenco di creature fantastiche, mostri e guerrieri che metteranno alla prova i riflessi dei giocatori. Poi ci saranno 20 boss.

Sono presenti NPC nelle diverse aree che sbloccheranno missioni secondarie. Non solo quelle missioni sono progettate per mettere alla prova i giocatori, ma anche per arricchire la storia del gioco. Stando agli sviluppatori anche solo concentrandosi sull’avventura principale, la longevità è di circa 20 ore di gioco, con 46 tracce musicali.

Aeterna Noctis ha il supporto dell’iniziativa PlayStation Talents e sarà completamente localizzato – voci fuori campo e testo – in otto lingue diverse.