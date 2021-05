EA Sports PGA Tour: annunciata la collaborazione tra EA e la PGA of America

Questa settimana i fan del golf avranno tantissimo da vedere con l’inizio del PGA Championship, l’evento che si terrà all’Ocean Course del Kiawah Island Golf Resort. Quest’oggi, EA e la PGA of America hanno annunciato di aver stretto un accordo per offrire una nuova ed unica esperienza per EA Sports PGA Tour.

Il titolo, precedentemente annunciato, in uscita nella primavera del 2022 avrà al suo interno i quattro principali campionati di golf più rinomati al mondo: il Masters Tournament, il PGA Championship, lo U.S. Open Championship e l’Open Championship. Gli appassionati di golf potranno partecipare anche ai più grandi eventi del PGA Tour, provando a intraprendere una carriera leggendaria.

I giocatori, grazie a questa collaborazione, potranno vincere lo storico Trofeo Wanamaker, godersi la Cerimonia del Campione, giocare come o contro gli ex Campioni PGA e, ancora, competere sui brillanti rendering virtuali del campo del PGA Championship del 2021 a Kiawah Island e del campo del 2022 al Southern Hills Country Club.

La PGA of America ha l’obiettivo di far crescere l’interesse e la passione per il golf, e siamo entusiasti di questa partnership con EA SPORTS per sostenere il nostro obiettivo, orientato a raggiungere le nuove generazioni. Il team di EA SPORTS sta lavorando diligentemente con la PGA per rappresentare in modo autentico il campionato nel mondo virtuale, e siamo entusiasti del fatto che il titolo metterà in luce i professionisti della PGA, alcuni dei più importanti ambasciatori di questo sport.

Interessante, inoltre, i tutorial che ci saranno all’interno del gioco tramite coaching e allenamento e i quali, con il passare del tempo, torneranno utili non solo all’interno del titolo stesso, bensì anche nella realtà visto il grado di simulazione. Alla PGA of America aderiscono quasi 28.000 professionisti di tutto il Paese, che si impegnano per promuovere l’amore per questo gioco attraverso il coaching e l’allenamento.

È sempre bello giocare contro il miglior campo del Major Championship ‘nel gioco’. Sono felice che EA SPORTS presenti molte delle tradizioni, tra cui i membri del ‘Team of 20’ PGA Professionals, per cui il PGA Championship è così rinomato.

Con le parole del due volte vincitore del PGA Championship, Brooks Koepka, vi informiamo che EA SPORTS rivelerà ulteriori dettagli su EA Sports PGA Tour prossimamente. Rimanete con noi quindi per saperne di più.