Phantasy Star Online 2: evento streaming il 25 maggio

Sega lancerà Phantasy Star Online 2 per server giapponesi e globali durante giugno 2021. La società distribuirà il titolo su PC per entrambi le versioni a fine maggio 2021.

Per l’occasione la casa sviluppatrice andrà in live streaming su YouTube, per dichiarare alcune nuove informazioni su Phantasy Star Online 2, incluse le nuove funzionalità che non sono disponibili nel Closed Beta Test.

Inoltre sarà condivisa anche la roadmap post-lancio. I presentatori saranno Yuki Iwai (comico di Haraichi) come principale, Yunocy (streamer) come assistente e Hiro Arai (Sega).

Ricordiamo che il titolo uscirà a giugno per Xbox Series, Xbox One e PC in Nord America e per PlayStation 4, PC, Nintendo Switch in Giappone.