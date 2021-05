Mass Effect Legendary Edition segna il miglior lancio di sempre su Steam per BioWare

La collection che tanti aspettavano è finalmente tra noi. Stiamo ovviamente parlando di Mass Effect Legendary Edition, trilogia rivisitata graficamente e non solo da parte di BioWare. La società starà sicuramente festeggiando in queste ore visto che, oltre all’ottimo successo in Regno Unito, la LegendaryEdition segna anche un record per BioWare stessa su Steam.

Secondo Steam Charts infatti, la collection in questione ha raggiunto un picco di utenti connessi contemporaneamente pari a 59.650. Ad oggi, e con dati alla mano, la Legendary Edition di BioWare sancisce di fatto il miglior lancio di un titolo del team di sviluppo in questione su Steam. Inoltre, è anche il secondo miglior lancio di sempre per EA, secondo solo ad Apex Legends (sebbene qui si parli di un free-to-play)

Mass Effect Legendary Edition è attualmente disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Sapevate che la modalità multiplayer di Mass Effect 3 potrebbe tornare in questa riedizione?