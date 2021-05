Il fantasy, il genere più duttile possibile: dal cinema al gaming, un mondo in continua evoluzione

Si tratta di un fenomeno al momento innegabile, quello legato al mondo fantasy. Un boom economico inaspettato per molti versi, dovuto al fatto di una realtà sempre più deludente, acuita ancor di più dal Covid-19 che ha praticamente annullato ogni parvenza di vita sociale e di alternativa ai soliti stereotipi. Una opposizione, in ultimo, alla logica produttiva, alla vita frenetica e alla soppressione dei propri istinti.

Fatto sta che il fantasy da un ventennio si è preso le scene. Il Signore degli Anelli, lo Hobbit, ma anche Avatar e il Trono di Spade. Tra grande e piccolo schermo insomma il fenomeno fantasy si è saputo imporre senza far troppo rumore e soprattutto coinvolgendo più generazioni che altrimenti rischiavano di andare perse. In particolare quella dei Millennials, generazione che non si accontenta affatto dei vecchi codici culturali e che è alla ricerca sempre di stimoli nuovi e di nuove sfide. Così tutto il mondo dell’intrattenimento, dal piccolo e grande schermo alle slot machine online, si è dovuto adattare per sopravvivere ed evolversi.

Le case produttrici di slot machine online hanno partorito autentici capolavori del genere, come potete constatare su questa pagina. Giochi che diventano esperienze e che contribuiscono a creare veri e propri mondi, trame sempre più articolate, sfide sempre più emozionanti. I titoli citabili sono molti ed in continuo aggiornamento.

Da Three Genie Wishes a Magic Mirror fino ad arrivare a Solar God, la relazione tra fantasy e slot in generale rappresenta un trionfo di multiculturalità che relaziona tra di loro tutti i generi fino al gaming.

Come ogni fenomeno il genere fantasy affonda le sue radici nel tempo e nella letteratura. Anzitutto nella scrittura di libri che sono passati poi dalla parola alla pagina scritta e allo schermo in un viaggio intenso e miglioramento. Fino a giungere alle versioni ludiche che oggi su console hanno un successo sempre più clamoroso e continuo.

Non solo PlayStation ed Xbox, il genere fantasy ha spopolato ovunque abbia messo piede. Dai giochi di ruolo ai giochi online, i titoli sul genere fantasy si sprecano e rappresentano ormai un caposaldo per ogni generazione. Ancora in voga, ovviamente, come si conviene al vintage gaming, della cultura geek ed esploratrice che da sempre contraddistingue i giocatori. E che ancor di più l’ha contraddistinti durante il periodo del lockdown, quando fasce diverse di giocatori, comprese quelle dei più giovani, hanno cominciato una nuova avventura ludica. La duttilità è la grande forza del fantasy, applicabile come si può comprendere, in ogni ambito dell’intrattenimento.