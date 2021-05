Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise supera le 700.000 copie vendute

Imagineer ha rivelato che il fitness game di Nintendo Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise, per la console ibrida Nintendo Switch, ha superato le 700.000 copie vendute in tutto il mondo. Il titolo, pubblicato nel mese di dicembre dello scorso anno, superò già le 600.000 copie nel mese di marzo, come potete leggere qui.

Tra le tracce disponibili ad oggi, sono incluse “Break Free” di Ariana Grande (Feat. Zedd), “What Makes You Beautiful” dei One Direction e “Don’t You Worry Child” da Swedish House Mafia e tanti altri artisti. Il titolo, ricordiamolo, offre 9 istruttori diversi con tante sfide di livello differente e l’opzione di creare un allenamento personalizzato. Non richiede il Ring-Con necessariamente e permette di giocare (forse dovremmo dire “allenarsi”) a due persone contemporaneamente.

Ring Fit Adventure è riuscito a vendere ben 10 milioni di copie in giro per il mondo e resta ancora da vedere se Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise arriverà a tali numeri. Intanto, andate pure a dare un’occhiata alla nostra recensione.