Knockout City: trial gratuita al lancio

Se siete dubbiosi sull’acquisto di Knockout City, Electronic Arts e Velan Studios si daranno la possbilità di provare gratuitamente il gioco. Come recentemente annunciato dal team di sviluppo e dal publisher di Redwood, infatti, il titolo sarà disponibile gratuitamente sotto una forma di prova gratuita limita però nel tempo.

Niente demo infinta, dunque, come ai tempi di PlayStation 2 e PlayStation 3. Knockout City si farà infatti provare esclusivamente tramite una free trial che includerà quasi tutti gli elementi del gioco completo. Per la prova gratuita infatti saranno disponibili cinque mappe multiplayer, sei palloni speciali, vari cosmetici per lo stile dei giocatori e cinque playlist. Un buon assaggio dell’offerta completa dell’opera sviluppata da Velan Studios, che basterà per una prima impressione sul gioco.

Quando partirà la trial gratuita del titolo? Lo stesso giorno in cui il gioco sarà disponibile in formato completo. Stiamo parlando dunque del 21 maggio 2021 e la versione di prova sarà disponibile per tutti fino al 30 maggio 2021. Circa 10 giorni quindi, in cui si potrà provare il gioco e decidere per l’acquisto oppure no. Usufruirete anche voi di questa trial gratuita oppure no? Fateci sapere il vostro pensiero lasciando un commento a questa notizia e continuate a seguire GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo.