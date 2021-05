The Sims 4: svelata la roadmap dei prossimi contenuti

Oggi, Maxis ed Electronic Arts hanno pubblicato una roadmap relativa ai prossimi aggiornamenti di The Sims 4, offrendo ai giocatori un’anteprima dei contenuti e delle entusiasmanti attività che li coinvolgeranno nella prossima estate, e sono davvero delle novità straordinarie.

I simmini potranno trascorrere del tempo di qualità con la natura grazie a un Expansion Pack specificamente dedicato alle attività all’aria aperta. Ma non solo questo: potrà infatti ottenere un fantastico lavoro estivo, con un nuovo Game Pack creativo, e godersi inoltre un’ondata di aggiornamenti del gioco base.

I giocatori potranno inoltre partecipare a una speciale celebrazione del Pride nel mese di giugno, preparandosi per l’evento dell’estate!

Dopo il recente annuncio del kit Oasi in Giardino insomma, The Sims 4 continua a espandersi ad arricchirsi, e a sorprendere i suoi fedeli fan ogni giorno di più. Insomma, se siete appassionati di The Sims vi converrà prepararvi a un’estate movimentata, perché i mesi di maggio, giugno e luglio saranno pieni di gustose novità. Attenzione però: le date d’uscita di ogni singola espansione o kit potrebbero cambiare a discrezione di Electronic Arts, per cui continuate a seguirci per tutte le novità su The Sims 4.

In alternativa, potete rimanere informati seguendo i profili Twitter e Instagram ufficiali del gioco, o visitando il sito internet dedicato (che trovate qui).