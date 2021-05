Dragonball: i profitti della serie continuano a calare

Senza alcun dubbio, Dragonball è uno dei franchise più famosi al mondo ma si sa, in un mondo dinamico e ricco di novità come quello dei manga e degli anime, essere un mostro sacro pionieristico non basta per rimanere continuamente sulla cresta dell’onda. E sembra proprio che nel corso degli ultimi anni il capolavoro di Akira Toriyama stia cominciando a perdere dei colpi.

Già lo scorso novembre il rapporto trimestrale di Toei Animation aveva evidenziato come i profitti della serie stessero calando, e la tendenza negativa sembra essere stata confermata in questi giorni dal recente report sui guadagni maturati dal merchandise di Bandai Namco. Nonostante gli incassi della serie si attestino ben oltre il miliardo di dollari infatti, è evidente anche il calo delle cifre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Certo, Dragonball è e rimane la principale macchina da soldi di Bandai, ma i segnali cominciano a farsi preoccupanti. Anche se, pur ricercando una ragione di questo calo, non si può essere certi di trovarne una univoca. Per quanto sia possibile che la diminuzione degli introiti dipenda dalla pandemia da Covid-19, bisogna anche ricordare che l’anime è fermo da oltre due anni (se si esclude lo spin off Super Dragonball Heroes) e questo certamente non ha deposto a favore della serie di Toriyma. Se questo fosse il motivo però, evidentemte le cose stanno per cambiare, grazie all’annuncio del nuovo film, che sarà basata su una trama orignale di Akira Toriyama, che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2022.

Il report finanziario di Bandai, condiviso su Twitter da @ArchedThunder, evidenzia bene come i ricavi della serie di Dragonball siano scesi durante quest’ultimo anno, e come le proiezioni per il 2022 non indichino ancora un miglioramento delle stime. Probabilmente però, non appena Toei Animation condividerà la notizia del ritorno dell’anime (che avrà tantissimo materiale da adattare, grazie al lavoro di Toyotaro), queste cifre non ci metteranno molto a migliorare. Bandai aspetta fiduciosa quel momento, come ogni altro fan.