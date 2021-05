Genshin Impact: rimandata la versione per Switch del titolo?

Uscito lo scorso anno per PC e dispositivi mobili iOS e Android, Genshin Impact s è imposto da subito come uno dei giochi più popolari del panorama videoludico contemporaneo, raggiungendo oltre quaranta milioni di giocatori, un numero che non fa altro che salire, grazie anche ai continui aggiornamenti su cui miHoYo (l’ultimo di questi, il personaggio di Eula, ha appena ricevuto un trailer).

Ben prima dell’uscita stessa del gioco però, lo sviluppatore aveva annunciato l’arrivo del titolo anche su altre piattaforme, tra cui Nintendo Switch. Eppure dell’arrivo di Genshin Impact sulla console ibrida di casa Nintendo non si è più sentito parlare da allora, almeno fino ad ora. E le notizie che sono arrivate non sono esattamente positive per gli appassionati del joycon.

A quanto riportato da @GenshinReporter, il noto leaker specializzato nelle notizie relative proprio a Genshin Impact, la versione per Switch del titolo sarebbe stata rimandata per via della scarsa potenza dell’hardware garantita dalla console di Nintendo. Questo perché, anche se il titolo di miHoYo non è sicuramente un gioco dai requisiti pazzeschi, ha comunque delle specifiche abbastanza elevate.

Tuttavia, nel report del nostro leaker non ci sono solo cattive notizie. Genshin Reporter sostiene infatti che il port per Switch sia in arrivo entro quest’anno, e questo significa che, nonostante le difficoltà incontrate dagli sviluppatori, giocatori non dovranno aspettare ancora molto per vedere Genshin Impact su Switch.

Non è la prima volta che si parla di problemi nella realizzazione di un port per Switch di Genshin Impact. Problemi che avrebbero riguardato molteplici aspetti, dalle microtransazioni alla compatibilità del titolo con l’eShop. Nonostante tutto però, miHoYo non ha ancora rivelato nulla riguardo alla versione per Switch, quindi, finché non ci sarà un annuncio ufficiale, rimaniamo nel campo delle speculazioni e delle possibilità.

La vicenda, comunque, è tutt’altro che chiusa, e ci aspettiamo novità a breve!