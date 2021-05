Samurai Showdown: il titolo è in arrivo su Steam!

Uscito nel 2019, Samurai Showdown è il dodicesimo titolo della saga omonima di casa SNK. Inizialmente concepito come videogioco arcade, e per PlayStation 4 e Xbox One, il gioco è successivamente arrivato su Nintendo Switch, Google Stadia e PC (via Epic Games Store), ed è infine pronto ad approdare anche su Steam, la piattaforma di gaming più nota al mondo.

Un arrivo che, stando al tweet di SNK, è previsto per il 14 giugno 2021. E sembra proprio che, per festeggiare l’evento, il gioco arriverà completo di un nuovo personaggio DLC, Shiro Tokisada Amakusa.

L’uscita su Steam è stata attentamente prevista da SNK per coincidere con quella di Amakusa, il terzo guerriero del terzo season pass di Samurai Showdown. Si tratta di un personaggio ricorrente nella serie, ispirato alla figura storica realimente esistita di un rivoluzionario giapponese messosi a capo di una ribellione di cattolici contro lo shogunato nel periodo Edo, e in seguito condannato a morte.

Amakusa arriva come terzo personaggio dopo Hibiki Takane e Cham Cham, e sarà il penultimo DLC in questo season pass, prima della special guest star, che sarà un personaggio proveniente da Arc System Works del franchise di Guilty Gear, e che sarà disponibile a partire dalla prossima estate.

Non si sa ancora, però, quale sarà il personaggio di Guilty Gear che apparirà all’interno di Samurai Showdown.