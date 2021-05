Mobile Suit Gundam: Hathaway’s Flash è stato rinviato

Mobile Suit Gundam è, fur da ogni dubbio, una delle serie anime più note al mondo, tanto che, negli ultimi tempi, anche Hollywood ha iniziato a pensare a un adattamento live action della celeberrima serie mecha di Yoshiyuki Tomino. Ma più che altro, i fan della serie sono in disperata attesa dell’ultima trilogia della serie, Hathaway’s Flash, ispirata alle tre light novel originali del 1990 e che avrebbe dovuto prendere il via a luglio dello scorso anno, prima di essere rinviata allo scorso 7 maggio, e poi ancora una volta al 21 maggio.

Tuttavia, ad oggi, di Mobile Suit Gundam Hathaway’s Flash non si sa nulla, se non che la pellicola è stata rinviata ancora una volta. La decisione è giunta in seguito alla nuova estensione dello stato d’emergenza in Giappone, dovuto al perdurare della pandemia di coronavirus in aree densamente popolate come quelle di Tokyo e di Kyoto.

Come parte dello stato d’emergenza i cinema del paese del Sol Levante sono chiusi, e questo ha quasi imposto al team che sta dietro all’ultima trilogia di Mobile Suit Gundam di rimandare l’esordio al cinema del film (che secondo Tomino dovrebbe dare battaglia a grandi successi come Demon Slayer Mugen Train ed Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time), per evitare di perdere incassi.

Stando a un nuovo report di GundamArt, Mobile Suit Gundam Hathaway’s Flash è stato infatti rinviato a data da destinarsi, l’ennesimo ritardo di una produzione travagliata. Tuttavia, se tutto filerà liscio, si tratterà anche dell’ultimo rinvio per l’attesissima pellicola di Tomino.

Prepariamoci dunque all’ultima avventura della serie mecha, ambientata dodici anni dopo la fine della Seconda Guerra di Neo Zeon, quando la pace sulla Terra e sulle colonie viene interrotta dall’organizzazione terroristica Mafty, guidata da Hathaway Noa, che intende evitare che il pianeta venga privatizzato a beneficio dei più ricchi.