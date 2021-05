That Time I Got Reincarnated as a Slime: confermata a data d’esordio della seconda parte della seconda stagione

Finalmente That Time I Got Reincarnated as a Slime ha confermato il ritorno della seconda parte della seconda stagione, svelando ai fan la data d’esordio dei nuovi episodi. Inizialmente prevista per l’autunno del 2020, l’ultima parte della seconda stagione animata ispirata all’opera di Fuse e Mitz Vah è stata rinviata a causa della pandemia da Covid-19, ma ora è finalmente pronta a fare il suo ritorno trionfale sulle scene.

La data è il prossimo 6 luglio 2021, solo allora potremo tornare a vivere le nostre avventure accanto a Rimuru, che nel frattempo è diventato un Signore dei Demoni (e che è stato nominato da Crunchyroll come partecipante di una delle battaglie anime meglio animate nel 2021)

L’annuncio è arrivato durante lo special Jura Tempest Station: That Time I Got Reincarnated as a Slime’s All-Female News Announcement Pep Rally Special, un evento live che ha dunque confermato che la seconda stagione dell’anime farà parte della lineup per l’estate 2021, ed è stato rilanciato dall’utente Twitter @AIR_News01.

Contestualmente a questo annuncio, inoltre, That Time I Got Reincarnated as a Slime, ha svelato anche ulteriori dettagli sulla serie, come l’interprete della nuova opening, Like Flames, che verrà cantata da MindaRyn, mentre sarà Takuma Terashima l’artista dietro alla nuova ending, Reincarnate.

Inoltre Akira Ishida (Naruto, Neon Genesis Evangelion, The Seven Deadly Sins) si è unito al cast, come voce di Guy Crimson, uno dei Primordiali, che ricoprirà un ruolo davvero importante nel corso di questa stagione.

Insomma, dopo un midseason finale scoppiettante, la seconda parte della seconda stagione si preannuncia come qualcosa di davvero straordinario!