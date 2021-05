Activision ha caricato un misterioso gioco sul PlayStation Store

Il publisher Activision ha caricato nelle scorse ore sul PlayStation Store un gioco che al momento non ha un’identità. Il titolo in questione porta in dote solo due indizi: il peso pari a 43.970 GB (ossia le dimensioni del file) e un ID identificato come “We Love Dogs!”, da non confondere con il titolo ufficiale di questo gioco.

In molti si sono già scatenati nelle ipotesi, azzardando l’approdo di un gioco appartenente al franchise di Call of Duty. Difficilmente però può trattarsi del prossimo capitolo della serie e dunque, l’ipotesi più accreditata è quella di un possibile Call of Duty che Activision si appresterebbe ad offrire insieme a Sony Interactive Entertainment come titolo PlayStation Plus nel prossimo mese di giugno 2021. L’ID “We Love Dogs!” potrebbe dunque indicare l’arrivo di Call of Duty Ghosts, capitolo dove per l’appunto un cane è addirittura uno dei “protagonisti” del gioco.

Di recente, è emerso un rumor che vorrebbe l’arrivo della campagna di Call of Duty Modern Warfare 3 proprio su piattaforme PlayStation. Non resta che attendere ulteriori sviluppi della vicenda, che sicuramente non tarderanno ad arrivare.