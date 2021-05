Ni no Kuni Cross Worlds: arriva dal 10 giugno in Giappone, Corea del Sud e Taiwan

Ni no Kuni: Cross Worlds verrà lanciato per mobile il 10 giugno in Giappone, Corea del Sud e Taiwan, Level-5 e Netmarble annunciati. La pre-registrazione è attualmente disponibile. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del titolo:

Caratteristiche Principali

Sistema di combattimento: hack-and-slash in tempo reale.

hack-and-slash in tempo reale. Classi di personaggi: ci sono un totale di cinque classi nel gioco (Witch, Swordsman, Rogue, Engineer and Destroyer).

ci sono un totale di cinque classi nel gioco (Witch, Swordsman, Rogue, Engineer and Destroyer). Giocatore contro nemico: missioni principali, missioni della Tsubakuro Company, sotterranei speciali, trial labyrinths, world bosses, spedizioni dei famigli (player-versus-enemy).

missioni principali, missioni della Tsubakuro Company, sotterranei speciali, trial labyrinths, world bosses, spedizioni dei famigli (player-versus-enemy). Giocatore contro giocatore: Warrior battlegrounds, battaglie dell’isola del cielo, battaglie del regno, invasioni del regno, campo di battaglia delle reliquie, battaglie del trono, spedizioni dei famigli (player-versus-player).

Oltre 100 familigli

I famigli sono gli alleati rassicuranti della tua avventura. In Ni no Kuni: Cross Worlds appariranno oltre 100 famigli. Diventa amico di un gran numero di famigli, ognuno con il proprio attributo, tipo e personalità, per supportarti nella tua avventura. Utilizza le abilità uniche di ogni famiglio per divertirti nelle diverse battaglie.

Costruisci e sviluppa il tuo regno

Il cuore di Ni no Kuni: Cross Worlds è una modalità chiamata Kingdom. Costruisci e sviluppa il tuo regno insieme ai membri della tua gilda. Rafforza i tuoi legami con i membri della tua gilda e combatti contro altri regni.

Personalizzare il tuo regno

Un regno può essere sviluppato utilizzando le risorse ottenute tramite metodi come battaglia, esplorazione e richieste. Oltre allo sviluppo funzionale come la costruzione di edifici e il livellamento, puoi anche personalizzare l’aspetto del tuo regno.

L’obiettivo finale è creare una capitale

Competendo e vincendo contro altri regni nelle battaglie player vs player, il tuo regno può diventare una capitale. Un regno che è diventato una capitale ha una grande autorità e tu puoi determinare gli eventi che si verificano. Questi eventi avranno una grande influenza sugli altri giocatori partecipanti. Per questo motivo, i giocatori si sfideranno tra loro.