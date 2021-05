The Evil Within 3: rivelate nuove informazioni sul sequel, rumor

Uno dei migliori giochi horror degli ultimi anni, è indubbiamente The Evil Within 2, il secondo capitolo del franchise di Tango Gameworks. I fan nutrono ancora speranze per il terzo titolo della serie in futuro. Recentemente il marchio è apparso sul sito Trademarkia (grazie SomosXbox), e offre ai giocatori un buon motivo per credere che un nuovo capitolo del gioco sia in sviluppo o vicino ad un annuncio di lancio. Il 7 agosto 2020, Zenimax Media ha registrato nuovamente il marchio di un nuovo IP per il franchise di The Evil Within presso il governo degli Stati Uniti. Al momento questo non significa davvero nulla, poiché i marchi vengono spesso rinnovati o aggiornati poco prima che vengano annunciati nuovi prodotti.

Tango Gameworks, lo studio dietro The Evil Within, sta attualmente lavorando a Ghostwire: Tokyo, un’esclusiva a tempo per PS5 che arriverà su Xbox in futuro. Tango Gameworks probabilmente ha le mani piene con Ghostwire: Tokyo, quindi se il terzo capitolo della serie horror è in lavorazione, probabilmente ci vorrà ancora del tempo prima che arrivi qualche notizia ufficiale.

Il franchise è ora a portata di mano di Microsoft grazie all’acquisizione da parte di quest’ultima, di Zenimax Media (che include lo studio Tango Gameworks), il che significa che il terzo capitolo della serie, potrebbe essere un’esclusiva per Xbox e PC se è stato pianificato. Il secondo capitolo, è già incluso nel Xbox Game Pass e ora beneficia di Xbox FPS Boost per migliorare le prestazioni su Xbox Series X e Xbox Series S. Si spera che una continuazione di questo meraviglioso franchise, con il terzo capitolo della serie, sia presa in considerazione da Xbox e Tango Gameworks.

Ricordiamo di prendere queste notizie con le dovute cautele, poiché nulla è stato annunciato o confermato ufficialmente. The Evil Within 2 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC tramite l’app di Xbox e Steam.