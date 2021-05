Destiny 2 Provato: prime impressioni sulla Stagione del Tecnosimbionte

Da circa una settimana, Bungie ha permesso ai giocatori di vivere un nuovo capitolo che ci accompagnerà per diversi mesi su Destiny 2. Stiamo parlando ovviamente della Stagione del Tecnosimbionte, dove ancora attendiamo i contenuti più corposi in arrivo nelle prossime settimane per parlarne approfonditamente tramite un provato dedicato. Sebbene alcune stagioni si siano dimostrate sottotono rispetto alle ultime, anche questa season sembrerebbe avere degli assi nella manica, proponendo delle attività decisamente interessanti e ben congeniate con ottimi spunti per quanto riguarda la lore del titolo. Noi abbiamo passato diverse ore nel looter-shooter-online targato Bungie e vi possiamo assicurare che la Stagione del Tecnosimbionte non è come una delle tante stagioni passate, soprattutto con il Raid in uscita questa settimana che è un messaggio direttamente al cuore ai più appassionati del gioco, ossia Volta di Vetro. Detto ciò, non perdiamoci ulteriormente in chiacchere e vediamo come finora si sta comportando la Stagione del Tecnosimbionte in questo articolo che riassume le nostre impressioni a caldo.

Destiny 2: Mitrax e il Casato della Luce

La stagione del Tecnosimbionte su Destiny 2 si apre con un mistero insolito: la Città è avvolta dal buio più totale e il Sole non fa mai la sua apparizione, ed i responsabili sembrerebbero essere i Vex che stanno effettuando una simulazione che potrebbe mettere in pericolo gli abitanti dell’Ultima Città. Qui, la nostra vecchia amica Ikora Rey, ci mette al corrente che l’unica persona in grado di venire in nostro soccorso è Mithrax, Caduto del Casato della Luce che, come gli altri eliksni, stanno cercando una dimora per mettere in salvo la propria specie. Recandoci sul suolo d’Europa, il nostro guardiano finalmente incontra faccia a faccia Mithrax, svolgendo una piccola missione per lui. Dopodiché, nonostante alcune figure della Torre siano molto contrariate alla decisione presa da Ikora, i caduti del Casato della Luce insieme a Mithrax si rifugiano sull’Ultima Città, ma non esattamente sulla Torre, ma bensì sul luogo dove abbiamo svolto il Raid Sciagura del Passato mentre altri sono stati trasportati sull’Helm, hub social introdotto nella Stagione degli Eletti. Questo è tutto quello che sappiamo a livello prettamente legato alla storia, e l’azienda in questo caso ha svolto un ottimo lavoro. Infatti, per la prima volta nel gioco, oltre al Ragno e Variks sia ben chiaro, finalmente vediamo i Caduti sotto una luce completamente diversa. Come avevo già detto, alcuni sono molto preoccupati che gli Eliksni abbiano trovato dimora nell’Ultima Città come Saint 14 o la stessa Laksmi-2, leader del Culto Guerra Futura, la quale sostiene di aver visto il futuro e rivela al Guardiano un terribile avvenimento proprio per mano dei caduti del Casato della Luce. Insomma, la trama in questa Stagione del Tecnosimbionte è ancora più marcata rispetto al passato e questo ci fa solo piacere.

Soffermandoci su altri aspetti della Stagione, ovviamente i Guardiani potranno sfruttare il nuovo manufatto, denominato Cubo Paradromico. Come ogni season che si rispetti, questo oggetto potrà essere d’aiuto per distruggere con alcune armi nello specifico i Campioni Barriera, Sovraccarichi e Inarrestabili, che non potranno essere sconfitti in alcun modo senza aver inserito queste mod nelle vostre bocche da fuoco. Ovviamente nelle attività più difficili come Raid e Cala La Notte in Maestro e Gran Maestro è fondamentale che voi insieme ai vostri compagni d’avventura riusciate a mettervi d’accordo su quale mod sfruttare. Però, rispetto alle precedenti stagioni, dire che il manufatto Cubo Paradromico è fortemente sbilanciato sembrerebbe riduttivo come termine, poiché sì, ci sono alcune mod delle precedenti stagioni e riadattate in questa, ma alcune sono veramente fuori dal comune, basti pensare Irrompere per Liberare, il quale vi garantirà una potenza di fuoco notevole per i vostri lanciagranate o Martello della Mente Bellica, grazie al quale le Celle della Mente Bellica, oramai utilizzate nelle attività più disparate in PvE fornendo lo stato disturbo ai nemici. Non voglio stare qui a fare l’elenco completo di tutti perk, perché ne sono tanti, ma mi permetto di dire che quest’ultime sono decisamente sbilanciate, anche se, fortunatamente, questo non intacca per niente il lato PvP del gioco, ma ne parleremo a breve.

I nuovi frammenti di Stasi

Parlando ulteriormente delle aggiunte con la Stagione del Tecnosimbionte, ovviamente non potevamo menzionare i nuovi frammenti da Stasi, con l’azienda che ha fatto un ulteriore passo verso il vuoto. Infatti, seppur quella dello Stregone ci è sembrata piuttosto normale e tutto sommato godibile, quelle del Titano e soprattutto Cacciatore rischiano di diventare l’incubo per i vostri nemici non solo in ambito PvE ma anche nel Crogiolo, dove la Stasi tutt’ora ricopre un ruolo maggiore rispetto alle sottoclassi della Luce. Mentre, per quanto riguarda il Titano, quest’ultimo può richiamare a sé una sorta di Giavellotto da Stasi quando effettuerà delle uccisioni da Stasi ed avrà due utilizzi: nella prima si potrà lanciare questa lancia e si congeleranno i nemici nella sua area d’impatto, mentre la seconda ci basterà solamente sbatterla al suolo congelerà i nemici entro un piccolo raggio. Sicuramente il Titano a qualcosa in più ma il frammento di Stasi del Cacciatore è quello più sbilanciato e letale a mio modo di vedere. Infatti, grazie a questo frammento, la classe avrà le granate da Stasi ancora più forti, e considerando che l’azienda si sia messa per diverso tempo a provvedere ad una sorta di bilanciamento, questo sembrerebbe uno scherzo del destino, ma non lo è.

Quindi, lato frammenti da Stasi, qui c’è veramente un grave problema di bilanciamento tra Titano e Cacciatore, ma vedremo questo cosa scaturirà nella community nei prossimi giorni. Ora, ricorderete che all’inizio vi avevo menzionato che alcuni Caduti erano stati trasferiti all’Helm? Ebbene, qui potrete fare la conoscenza del nuovo NPC Stagionale: Il Servitore Tecnosimbionte. Quest’ultimo non avrà ruoli diversi da quanto abbiamo visto con NPC in passato, infatti potremo prendere le taglie e le mod Stagionali che verranno offerte ai Guardiani. Come ovviamente è già accaduto nelle precedenti stagioni, anche qui abbiamo dei modificatori che si basano su tre livelli che ci aiuteranno con gli Engrammi Ombrosi ed ottenere nuove armi e armature e a darci un supporto in più per la nuova attività Stagionale: Violazione. Quest’ultima è semplicissima da portare a termine, infatti i 6 Guardiani saranno chiamati non solo fare piazza pulita dei nemici ma a depositare delle particelle per far spuntare degli “oracoli” di coloro rosso che potrete distruggere. Una volta fatto ciò per un totale di 3 volte, potremo recarci all’interno del portale e dopo aver fatto una sezione platformica ci ritroveremo dinanzi alla boss fight, che come Destiny 2 ci ha insegnato si suddividerà in tre fasi. Dato che l’encounter non richiede un particolare equipaggiamento, il completamento dell’attività non richiederà molto del vostro tempo e saranno nuovamente presenti le meccaniche legate alla deposizione delle particelle proprio come avviene in Gambit. Dopo aver fatto fuori il vostro nemico, avrete accesso a due casse, dove la seconda richiederà dell’etere per poterla aprire e vi fornirà del bottino succoso.

Destiny 2: ma adesso?

Con tutto quello che vi ho appena detto, i contenuti al momento sono finiti qua, ma è perfettamente logico dato che ne arriveranno nelle prossime settimane o mesi, e quindi non vi aspettate in questa Stagione del Tecnosimbionte che i contenuti abbondino al livello dell’espansioni come I Rinnegati, Ombre dal Profondo e dal recente Oltre la Luce, anzi, tutt’altro. Infatti, il giocatore sarà sempre “costretto” a cimentarsi sulle solite attività per puntare la scalata al potere del Guardiano. Però, c’è da dire che con l’aggiunta come l’Incursione Volta di Vetro, questa stagione avrà alcune aggiunte da offrire che le precedenti Stagioni praticamente non avevano nulla in confronto. Come dichiarato già dall’azienda, non vi aspettate che l’incursione sia cambiata da Destiny 1, e infatti l’unica modifica apportata da Bungie alla Volta di Vetro è stata l’introduzione dei Campioni Barriera, Inarrestabili e Sovraccarichi con la possibilità di completare le sfide dell’Incursione step by step, ma torneremo sull’argomento dalla prossima settimana con ogni probabilità.

Come la precedente stagione che ha visto una missione settimanale abbastanza interessante, ossia l’impresa esotica Presagio che dava al giocatore l’arma esotica Racconto dell’Uomo Morto con il suo relativo Catalizzatore, anche qui avremo la stessa caratteristica per quanto riguarda drop, almeno credo sia così. Da quanto si evince dall’immagine, dovremo sicuramente scendere all’interno della Simulazione Vex e apprendere qualche meccanica, ma questa è solo una mia ipotesi. Dopodiché, oltre lo Stendardo di Ferro e il classico Solstizio degli Eroi (che mi auguro con tutto il cuore sia diverso questa volta), abbiamo l’Epilogo, che non abbiamo idea di che cosa possa significare, magari una sorta di live event per commemorare la fine della Stagione? Solo Bungie al momento lo sa.

Finora, la Stagione del Tecnosimbionte su Destiny 2 sembrerebbe essere molto interessante rispetto alle ultime Stagioni. Interessante vedere come si evolverà l’intera faccenda con Mithrax e il Casato della Luce e dove porterà questa collaborazione con gli Eliksni. Purtroppo, al momento attuale il frammento dello Stasi per le classi del Cacciatore e Stregone risulta essere sbilanciato sia in PvE che in PvP così come il Manufatto Stagionale, anche se quest’ultimo intacca solo il lato PvE. Insomma, questa settimana d’antipasto della Stagione è stata piuttosto piacevole. Ora aspettiamo di provare l’Incursione Volta di Vetro e la Missione Settimanale per darvi un’idea della Stagione attuale.