Genshin Impact: implementata l’autenticazione a due fattori

Genshin Impact è diventato enormemente popolare dalla sua uscita a settembre, ma questa rapida crescita è stata accompagnata da problemi. Uno dei problemi più grandi che lo sviluppatore miHoYo deve affrontare è la sicurezza dei giocatori. L’azienda ha ricevuto diverse segnalazioni da giocatori che affermavano di aver subito il furto del loro account nel gioco da parte degli hacker. Alcuni giocatori hanno perso migliaia di dollari, denaro chela società di sviluppo cinese si è rifiutato di rimborsare.

Il problema della sicurezza è solo peggiorato da allora, ma almeno ora la miHoYo sta finalmente agendo. L’ultimo aggiornamento di Genshin Impact aggiunge l’autenticazione a due fattori in modo che gli accessi da nuovi dispositivi dovranno essere verificati prima che chiunque possa accedere ai propri account. Di seguito riportiamo il comunicato presente sul sito web della miHoYo:

Una nuova funzione di verifica della sicurezza avrà effetto quando effettui l’accesso. Una volta che questa funzione è attiva, un codice di verifica verrà inviato al tuo indirizzo email o numero di cellulare collegato quando accedi a un nuovo dispositivo per assicurarti che sei tu a utilizzare quel dispositivo.



Come con quasi tutti i sistemi di autenticazione a due fattori, il codice di verifica sarà unico ogni volta e dovrà essere digitato su dispositivi non approvati. Puoi gestire i tuoi dispositivi di accesso sul tuo account miHoYo tramite Account> Gestione account> Dispositivi di accesso. MiHoYo chiede a tutti i giocatori di Genshin Impact di aggiornare i loro profili con e-mail e numeri di cellulare ora in modo che possano abilitare l’autenticazione a due fattori.

Recentemente è arrivata la notizia che la versione per Nintendo Switch di Genshin Impact, subirà ulteriori ritardi. Inoltre da oggi sono disponibili le missioni del nuovo personaggio Eula ( per i Travelers di minimo AR 26), oltre al suo banner. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, dispositivi mobile, PC. Il titolo è finalmente disponibile su PlayStation 5 a partire dal 28 aprile. La versione per Nintendo Switch è ancora in fase di sviluppo.