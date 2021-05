The Legend of Heroes Ao no Kiseki Kai: arriva dal 22 maggio una mod di traduzione

La mod non ufficiale di traduzione dei fan per la versione PC di The Legend of Heroes: Ao no Kiseki di Geofront verrà lanciato il 22 maggio, ha annunciato il gruppo. Per poter giocare alla versione per PC con il mod di traduzione dei fan, dovrai avere uno dei seguenti:

Il file BG_setup.rar per l’aggiornamento di Joyoland per PC.

Un’installazione già esistente di The Legend of Heroes: Ao no Kiseki per PC, senza la mod Geo front installata.

Una copia fisica di The Legend of Heroes: Ao no Kiseki per PC, che è stata lanciata nella Cina continentale, Taiwan o Hong Kong.

Di seguito una panoramica del titolo:

Ambientato nella regione autonoma di Crossbell, l’epico gioco di ruolo Ao no Kiseki: Kai, racconta la storia della sezione di supporto speciale. Confinante con l’Impero Ereboniano a ovest e la Repubblica Calvard a est, questo prospero stato era una volta in crisi a causa delle azioni di un gruppo religioso fanatico. Le tensioni scoppiarono in una guerra di mafia, con le forze di sicurezza manipolate dal misterioso Gnosis.

Alla fine la pace è stata ripristinata grazie agli sforzi della sezione di supporto speciale del dipartimento di polizia di Crossbell. I funzionari imperiali e repubblicani associati all’Ordine e alla mafia furono cacciati, e con un nuovo sindaco al posto, sembrava che il futuro di Crossbell fosse luminoso. Purtroppo questa era solo una tregua temporanea nel turbolento continente zemuriano.

La pressione dell’Impero Ereboniano e della Repubblica Calvard è in costante aumento e sono imminenti i segni di un altro sconvolgimento tra Red Constellation, il corpo di jaeger più potente del mondo, Heiyue del quartiere orientale e Ouroboros, una misteriosa organizzazione che opera dall’ombra. Tutti i percorsi portano a Crossbell e innumerevoli sono i misteri irrisolti che risalgono ai tempi antichi che finalmente saranno rivelati.

The Legend of Heroes Ao no Kiseki Kai è al momento disponibile su PC tramite Steam.