Lo sviluppatore Compile Heart ha rilasciato un nuovo trailer per Senran Nin Ninja Taisen Neptune, un gioco RPG d’azione. Questo trailer introduce un nuovo personaggio femminile di “Goh The Crow” preso dal titolo per Playstation 2 sviluppato da Acquire Shinobido.

Ricordiamo che Senran Nin Ninja Taisen Neptune sarà rilsciato per Playstation 4 il 26 agosto in Giappone. Inoltre saranno annunciati dei dettagli il 27 maggio durante la Weekly Famitsu.