Maid of Sker di Wales Interactive riceverà un aggiornamento importante di una nuova generazione il 26 maggio e porterà alcune nuove funzionalità su PS5 e Xbox Series X|S.

Ci sara una notevole riduzione dei tempi di caricamento, impiegando solo un secondo per caricarsi contro i 15 secondi della PS4. Sarà aggiunta anche una nuova modalità a 60 fps (a 1440p) oppure potrai giocare a 4K/30 fps.

Ricordiamo che Maid of Sker è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam .