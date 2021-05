The Ascent: svelata la data d’uscita del gioco

Neon Giant ha finalmente svelato nel corso della giornata odierna quando debutterà sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e Xbox Series X|S The Ascent, titolo che ha fatto molto parlare di sé negli ultimi giorni, dove gli sviluppatori hanno confermato il cross play e la presenza delle missioni secondarie, entrambi elementi che faranno molto piacere ai giocatori più esigenti.

Tramite un trailer, visibile da come potete vedere in calce alla notizia, The Ascent arriverà sul mercato dei videogiochi nel corso della giornata del 29 Luglio. Inoltre, l’opera videoludica debutterà sin dal lancio all’Xbox Game Pass, quindi per coloro che non hanno abbastanza budget per mettere le mani sul titolo, il servizio targato Microsoft verrà in vostro soccorso, dandovi la possibilità di giocare The Ascent dal day one. Infine, vi ricordiamo ulteriormente che l’opera durerà dalle 15 alle ore 20 di longevità.