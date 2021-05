Solaris Offworld Combat: disponibile ora su VR

Solaris Offworld Combat è finalmente disponibile in digitale per Playstation VR. Inoltre se hai l’abbonamento per Playstation Plus, riceverai uno sconto del 50% durante le prime due settimane.

Ricordiamo che il tiolo non è uno sparatutto come tutti gli altri. La squadra che raggiunge il maggior numero di punti prima della fine del round sarà la vincitrice del gioco. Il punto di controllo da conquistare si muove ogni 30 secondi, quindi i giocatori dovranno essere sempre in movimento.

