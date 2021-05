Mix & Match powered by Monster Energy: annunciato il nuovo interactive show

Il prossimo 1 giugno nascerà un format tutto nuovo che si prepara a offrire al pubblico, da giugno a novembre, tantissimi dibattiti esclusivi e contenuti inediti. Mix & Match powered by Monster Energy sarà un originale interactive show – on air dal 1° giugno alle 21:30 ogni martedì sul canale Twitch di MGX_X – che vedrà ospiti esclusivi dal mondo geek e nerd, dello spettacolo e dello sport, dell’arte o della musica, confrontarsi su temi di attualità passando dal bancone di un arcade bar a una postazione da gaming, dove potranno immergersi in sessioni di gioco in compagnia delle ultime novità o di grandi classici dell’intrattenimento videoludico.

A dare un volto e una voce a questo nuovo format ci penserà Carmine Del Grosso, stand-up comedian e speaker radiofonico che incarna perfettamente la filosofia che contraddistinguerà il talk show, con un approccio “mix & match” nel vero senso della parola: i videogame saranno il filo conduttore principale, ma andranno a mischiarsi e amalgamarsi con i diversi ambiti di provenienza dei clienti ospiti dell’esclusivo arcade bar. Il ritmo delle puntate si alternerà tra il bancone, perno di tutti i dibattiti, e la postazione da gaming dove un ospite tra i 3 presenti potrà immergersi in un’avvincente sessione di gameplay.

Nato dalla creatività di Fandango Club Creators, con la collaborazione di un team autoriale d’eccezione composto da Federico Nejrotti e Giulia Trincardi, la cui esperienza autoriale ed editoriale ha già avuto modo di esprimersi in progetti di successo come Basement Cafè e VICE, Mix & Match sarà uno show divertente, irriverente e stimolante. Il videogioco diventa così il pretesto per rompere il ghiaccio e mettere a proprio agio gli ospiti, per creare un confronto culturale, come un mezzo per raccontare l’attualità, una rampa di lancio in grado di innescare interessanti conversazioni che ruoteranno attorno ai diversi macro-temi di ogni puntata.

“Mix & Match sarà la punta di diamante di Fandango Club Creators” – commenta Domenico Romano, Chief Executive Officer di Fandango Club Creators – “che porta il mondo degli eventi in una serialità costante tesa a ingaggiare le nuove generazioni e la community di Milan Games Week in una relazione duratura, partecipativa ed entusiasmante. Siamo sicuri che Carmine e la squadra di autori e di tecnici creeranno uno dei più bei spettacoli mai visti sul web! “.

Gamer, pro-player, noti personaggi del web e non solo: l’anchorman Carmine Del Grosso trascinerà tutti con il suo innato tono ironico, tra domande di ogni tipo, coinvolgenti sfide e gag divertenti. L’appuntamento con la prima puntata di Mix & Match è il 1° giugno sul Canale Twitch MGW_X, per proseguire poi ogni martedì dalle 21:30 alle 23:30 fino al fine luglio. E dopo l’estate, road to Milan Games Week & Cartoomics 2021, un evento realizzato in collaborazione con Fiera Milano, con una scoppiettante 2a stagione da 6 puntate che porterà tutti direttamente al tanto atteso day one di novembre.