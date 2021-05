Mass Effect Legendary Edition: vediamo come gira il gioco su PS5 e Series X

Mass Effect Legendary Edition è finalmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4, con la possibilità di eseguirlo tramite retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e tutti gli appassionati del gioco si stanno avventurando nuovamente all’esplorazione dell’universo con protagonista il Comandante Shepard. Nel frattempo, Digital Foundry ha condotto dei test tecnici che prende in esame le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X del gioco.

Su Xbox Series X il gioco gira tutto liscio con la risoluzione del 4K e 60 fotogrammi stabili. Inoltre, la console di casa Microsoft è in grado di far girare Mass Effect Legendary Edition con un framerate pari a 120 fotogrammi al secondo, anche se quest’ultimo non è proprio decisamente stabile su quella frequenza d’aggiornamento. Per quanto riguarda PlayStation 5, anche la console targata Sony si comporta in maniera performante e non presenta particolari problemi sul fronte tecnico della produzione.