Animal Crossing New Horizons: arrivano le maglie da calcio di nss a tema Napoli

Animal Crossing New Horizons incontra nuovamente il mondo della moda nelle esclusive collaborazioni tra nss, Puma e StockX. I due marchi sbarcano all’interno del life simulator esplorando uno dei trend più in voga tra i fashion-addict, ovvero le maglie da calcio. I videogiocatori possono scaricare da oggi la “Volcano jersey” e la “nss Metrostars” per arricchire il proprio guardaroba digitale all’interno del gioco. Qui sotto potete leggere tutti i dettagli del comunicato ufficiale:

Dopo il successo delle release fisiche, le nuove football jersey di nss arrivano nel mondo di Animal Crossing: New Horizons, il videogame di successo per Nintendo Switch con oltre 31 milioni di copie vendute, di cui 7 milioni solo in Europa. Le due jersey, realizzate in collaborazione con PUMA e con StockX, potranno adesso essere scaricate e indossate dal vostro avatar, portando il rapporto tra calcio e moda verso una dimensione digitale e interattiva. Gli ultimi anni hanno infatti visto sempre di più le maglie da calcio conquistare le passerelle e i gusti dei fashion-addict, diventando uno dei trend più interessanti del momento.

Entrambe le collaborazioni di nss mettono Napoli al centro dello storytelling: la “Volcano jersey” ha costruito un ponte tra la città e Kagoshima, collegate da due vulcani che le rendono simili per atmosfera e vista. In “nss Metrostars” invece il capoluogo campano, luogo d’origine di nss, si lega a New York, attraverso la devozione per la pizza e San Gennaro.

Ancora una volta, dopo essersi consolidato come il luogo dove esplorare i nuovi trend, Animal Crossing: New Horizons si dimostra una piattaforma capace di ospitare i più interessanti esperimenti nel campo del cool hunting diventando un hub digitale per creare e rinnovare il concetto di moda e digital attraverso il videogame Nintendo. Quello della moda continua infatti a essere uno dei settori che più si sono legati al videogioco e che maggiormente lo ha sfruttato per proporre le proprie creazioni, in mancanza di sfilate reali.

Animal Crossing: New Horizons ha segnato il debutto della serie Animal Crossing su Nintendo Switch e ha introdotto nuove funzionalità come la realizzazione di oggetti, nuovi modi di decorare sia gli interni che gli esterni, l’esclusivo Nook Phone e tanto altro ancora. Come nei giochi precedenti della serie, i giocatori possono intraprendere tante attività diverse e incontrare nuovi e vecchi personaggi, mentre si godono in pace il trascorrere delle stagioni sull’isola, che seguono in tutto e per tutto quelle della vita reale.

Per ottenere le due jersey basterà utilizzare i QR Code disponibili nelle immagini tramite l’app per smartphone di Nintendo Switch, una volta avviato il gioco le maglie saranno disponibili all’interno del Nook Phone.